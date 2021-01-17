У берегов Турции в Чёрном море затонул российский сухогруз

В Чёрном море затонул российский сухогруз Arvin. ЧП произошло 17 января около побережья Турции, на судне находилось 15 человек экипажа, пишет РИА Новости со ссылкой на местное информагентство Anadolu.

По данным издания, три члена экипажа спасены. В российском посольстве добавили, что погибших при крушении нет. При этом источники «Интерфакс» отмечают, что два члена команды не выжили. Обстоятельства случившегося выясняются. Кроме того, спасателям также сложно работать в районе крушения из-за плохих погодных условий.