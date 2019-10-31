У автолюбителя из Нижнего Тагила арестовали Volkswagen Polo из-за 90 неоплаченных штрафов

В Нижнем Тагиле судебные приставы лишили местного жителя личного автомобиля Volkswagen Polo из-за 90 неоплаченных штрафов. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе УФССП по Свердловской области, 35-летний мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД во время совместного рейда с судебными приставами. При проверке документов было выявлено, что автолюбитель имеет действующие неоплаченные штрафы на сумму порядка 100 тысяч рублей.

Автомобиль должника был арестован и передан на ответственное хранение специализированной организации. Всего во время рейда приставы нашли девять должников, пятерым из них вручены требования об уплате. Четверо предъявили квитанции об оплате долга.