У администрации Нижнего Тагила начался пикет против отмены выборов мэра Екатеринбурга

Около главного входа в здание администрации Нижнего Тагила проходит одиночный пикет против отмены выборов мэра Екатеринбурга. Акцию проводит местный активист Дмитрий Трофимов, который в день инаугурации Владимира Путина провёл на Театральной площади пикет в поддержку задержанных на митингах 5 мая.

На этот раз Трофимов вышел с плакатом «Сегодня выборы мэра отменят в Екатеринбурге — завтра отменят в Нижнем Тагиле. Не троньте конституционное право народа избирать!».

Сегодня в Екатеринбурге проходят публичные слушания по изменениям в Устав города. Слушания носят рекомендательный характер, вызваны соблюдением юридической процедуры и не способны повлиять на отмену законопроекта губернатора, который 3 апреля уже приняло Заксобрание Свердловской области. Напомним, согласно новому закону, мэр Екатеринбурга, которым сейчас является Евгений Ройзман, будет избираться не всенародным голосованием, а депутатами из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Нижний Тагил — единственный город региона, в котором население выбирает единого «сильного мэра». Действующий глава Сергей Носов ранее выступал против отмены выборов. Эксперты уверены, что выборы в Нижнем Тагиле также будут отменены после прекращения полномочий популярного среди тагильчан Носова.

5 мая местные активисты Алексея Навального планировали провести вместо всероссийского антипутинского митинга «Он нам не царь» акцию против отмены выборов мэра. Администрация не согласовала оппозиционерам площадку в центре города, у памятника Николаю Демидову в Комсомольском сквере, тем не менее около 50 активистов пришли туда в назначенное время и побеседовали без звукоусиливающей аппаратуры о социально-экономическом положении России.