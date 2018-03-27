Тысячи жителей Кемерова вышли на стихийный митинг с требованием рассказать правду о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Жители Кемерова утром 27 марта вышли на стихийный митинг к зданию областной администрации из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает «Медуза». По оценке СМИ, на площади Советов собрались более четырёх тысяч человек. Люди требуют от властей рассказать правду о пожаре в торговом центре, поскольку не верят, что в пожаре погибли всего 64 человека. Другие высказывают недовольство тем, что на тушении пожара работало недостаточное количество спасателей МЧС.

Мэр города Илья Середюк предложил инициативной группе участников стихийного митинга отправится в морг, чтобы проверить количество погибших. Для поездки в морг местные власти выделили автобус. По данным издания vse42.ru, в настоящее время рядовые жители вместе с главой города выехали на улицу Волгоградскую для уточнения количества тел.

Напомним, 25 марта на четвёртом этаже торгового центра «Зимняя вишня» начался пожар — по предварительным данным, загорелась яма с поролоном в детской игровой комнате. По неизвестным причинам пожарная сигнализация не сработала. Согласно последним данным МЧС, во время пожара погибли 64 человека. Для идентификации большинства тел потребуется экспертиза ДНК.

Известно, что в Кемерово прибыл президент России Владимир Путин, но к митингующим он не вышел.