Twitter запретит политическую рекламу

Основатель Twitter Джек Дорси заявил, что компания приняла решение о прекращении всей политической рекламы в микроблоге.

«Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что охват политических заявлений должен быть заработан, а не куплен», — написал Дорси.

Он добавил, что новая политика начнёт применяться с 22 ноября, чтобы у текущих рекламодателей был период уведомления до того, как изменение вступит в силу.

«Несмотря на то, что интернет-реклама крайне эффективна для коммерческих рекламодателей, она создаёт риски для политики, так как с её помощью можно повлиять на голоса избирателей, а следовательно, и на миллионы людей», — пояснил Дорси.

Накануне Facebook объявил о блокировке около 200 российских учётных записей, страниц и групп с суммарной аудиторией более миллиона человек в восьми странах Африки. По данным соцсети, они использовались для попытки вмешательства во внутреннюю политику ряда африканских стран. В Facebook считают, что все аккаунты связаны с компаниями «повара Путина» бизнесмена Евгения Пригожина.