Facebook заблокировал 200 российских аккаунтов из-за подозрений во влиянии на дела стран Африки

Facebook объявил о блокировке около 200 российских учётных записей, страниц и групп, с суммарной аудиторией более миллиона человек в восьми странах Африки. По данным соцсети, они использовались для попытки вмешательства во внутреннюю политику ряда африканских стран. В Facebook считают, что все аккаунты связаны с «поваром Путина», бизнесменом Евгением Пригожиным.

По данным Reuters, аккаунты, объединённые в три сети, использовались для попытки вмешательства в дела Мадагаскара, ЦАР, Мозамбика, Демократической республики Конго, Кот дʼИвуара, Камеруна, Судана и Ливии. В этих странах российские сети работали с местными гражданами, чтобы лучше скрывать свое происхождение.

В пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, в ответ на запрос «Интерфакса» заявили, что Facebook «занимается самопиаром», поскольку информация о связи заблокированных аккаунтов с бизнесменом не соответствует действительности.

Как пишет Znak.com, Пригожина неоднократно обвиняли в выполнении военных и политических задач на территории стран Африки. Также он считается создателем ЧВК «Вагнер», бойцы которой работают в Сирии и Ливии.