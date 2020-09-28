Twitter удалил аккаунт РИА Новости из поисковой выдачи

Агентство РИА Новости сообщило об удалении аккаунта из поисковой выдачи Twitter — страницу нельзя найти с помощью встроенного в соцсеть поиска, но она находится по запросу в поисковиках. Ранее Twitter принял аналогичные решения против RT и Sputnik.

«Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения», — сообщила пресс-служба МИА «Россия сегодня», которому принадлежит РИА Новости.

Компания напоминает, что с августа Twitter маркирует страницы средств массовой информации, принадлежащих правительству, но таких пометок нет у «Голоса Америки» и «Радио свобода».

«Зато в личном аккаунте Маргариты Симоньян (главного редактора МИА "Россия сегодня") есть пометка "Государственное издание". Это такие равноправие и справедливость. И конечно, правильная "свобода слова", куда же без неё. Просим считать этот пост обращением в Роскомнадзор», — отмечает пресс-служба.

Напомним, в августе Twitter создал метки для аккаунтов чиновников и СМИ, которые находятся под контролем властей. Специальная маркировка уже появилась, в частности, в аккаунтах пресс-службы Кремля, правительства России, МИДа и личном аккаунте зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева.