Из-за обнаруженной недавно внутренней уязвимости компания Twitter призвала пользователей сменить пароли. Там пояснили, что пароли пользователей храняться в зашифрованном виде, чтобы к ним нельзя было получить доступ, но выяснилось, что до шифрования пароли по ошибке сохранялись во внутреннем файле в первозданном виде.

Уязвимость была обнаружена несколько недель назад, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Признаков того, что кто-то получил доступ к этим данным, в Twitter не обнаружили, но решили перестраховаться и порекомендовали пользователям «подумать о смене пароля на всех сервисах, где вы его использовали».