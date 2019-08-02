Twitter оплатил штраф 3 тысячи рублей за нарушение законодательства РФ

02.08.2019 09:18
Компания Twitter оплатила штраф в размере 3 тысяч рублей за непредоставление информации о локализации баз данных российских пользователей.
«Twitter оплатил штраф в прошлую пятницу», — сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Как сообщает ТАСС, 5 апреля мессенджер Twitter был оштрафован на 3 тысячи рублей. Компания была признана виновной в непредоставлении в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, предоставление которых предусмотрено законом. Жалоба защитника компании была оставлена без удовлетворения.