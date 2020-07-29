Туркластер «Гора Белая» вошёл в финал всероссийского конкурса развития экотуризма

Свердловская область вошла в число финалистов всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ) с проектом туркластера «Гора Белая». Из 115 заявок 68 регионов России было отобрано всего 34 проекта. В ноябре по итогам обучающего акселератора для финалистов будет выбрано 10 победителей, которые получат деньги на создание инфраструктуры.

Все проекты конкурса прошли три уровня экспертизы и оценки. На первом этапе была проведена техническая экспертиза, включавшая анализ и оценку комплектности информации, представленной участниками в заявке. Затем члены экспертной группы, в состав которой вошли специалисты в области архитектуры, экономики, развития территории и объектов, финансового моделирования, экологии, социологии, маркетинга, туризма и иных сфер, связанных с развитием экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, провели экспертную онлайн-оценку и рейтингование заявок. Сформированный рейтинг был представлен на рассмотрение членам конкурсной комиссии, которую возглавил представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Отбор проводился по таким критериям, как наличие на территории уникальных объектов показа, привлекательность территории для инвесторов, перспективность социально-экономического эффекта от реализации проекта, оригинальность и обоснованность ключевой идеи, а также сбалансированность и опыт команды проекта. Отметим также, что на сайте конкурса проходило голосование за лучшие проекты и свердловчане активно поддерживали туристический кластер «Гора Белая».

«На конкурс изначально поступило 219 заявок со всей России. Оформили свои заявки в соответствии с требованиями и дошли до конкурсной комиссии 115 проектов из 68 субъектов РФ. В число финалистов вошли только 30 субъектов РФ, 34 проекта. И среди них туристический кластер "Гора Белая", получивший очень высокие оценки. Работа нашей команды по подготовке заявки была напряжённой. А оценка экспертов — серьёзной. Оценивались мастер-планы территорий, функциональное зонирование, концепция, расчёты экономических показателей, цельность идеи и потенциал территории», — рассказывает гендиректор туркластера «Гора Белая» Леонид Гункевич.

Финалисты конкурса примут участие в акселерационной программе Агентства стратегических инициатив и Минприроды РФ по развитию экотуризма. По её итогам в ноябре 2020 года будет выбрано 10 победителей — пилотных территорий, которым будут предоставлены средства федерального бюджета на создание инфраструктуры экологического туризма и обустройство особо охраняемых природных территорий.

«Создание кластера — это народный проект. Мы учли мнение местных жителей, привлекаем в проект местных предпринимателей. Развитие инфраструктуры туризма, создание новых рабочих мест в значительной степени поможет поднять экономику региона, особенно тех мест, где реализуется проект», — отметил в заявке, отправленной на конкурс, губернатор региона Евгений Куйвашев.

Напомним, туристический кластер «Гора Белая» объединяет 15 населённых пунктов, а также особо охраняемые природные территории: Висимский биосферный заповедник, природный парк «Река Чусовая», ландшафтный заказник «Черноисточинский пруд с Ушковской канавой».