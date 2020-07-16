Туристический кластер «Гора Белая» просит уральцев поддержать Свердловскую область во всероссийском конкурсе развития экотуризма

Свердловская область принимает участие во Всероссийском конкурсе Агентства стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минприроды РФ с проектом туркластера «Гора Белая». По его итогам будет выявлено 10 пилотных территорий, которые получат федеральную поддержку на создание базовой инфраструктуры экологического туризма и в привлечении инвестиций.

«Конкурс в первую очередь позволит сформировать у специалистов новый взгляд на природную территорию: не как на закрытую территорию со строгим режимом доступа, а как на привлекательный для посетителей и уникальный комплекс, имеющий огромный эколого-туристский и эколого-просветительский потенциал, раскроет возможности для развития территории. Мы надеемся, что конкурс, проводимый АСИ, по выявлению лучших проектов развития туризма на уникальных природных территориях позволит также выявить наиболее взвешенные решения государственно-частного партнёрства», — цитируют организаторы слова министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

В составе туристического кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом десятки особо охраняемых природных территорий, в том числе ООПТ федерального значения Висимский биосферный заповедник и регионального — природный парк «Река Чусовая». На территории обитают краснокнижные животные и растения, есть массивы коренной тайги, памятники природы, среди которых скалы-бойцы на реке Чусовой и озеро Бездонное, археологические памятники, 16 старинных посёлков, которые считаются колыбелью горнозаводской цивилизации и хранят наследие эпохи Демидовых и Строгановых.

«В случае победы все планы проекта по комплексному инфраструктурному и социально-экономическому развитию территории, утверждённые концепцией туристско-рекреационного кластера, могут быть реализованы намного быстрее. Кроме того, это даст мощный импульс развитию всей системы особо охраняемых природных территорий региона, привлечению в неё инвестиций», — отмечают в туркластере «Гора Белая».

Всего на конкурс АСИ поступило 115 заявок из 68 регионов страны. Больше всего заявок было подано из Республики Карелия, где на победу претендует шесть команд. До 23 июля на сайте конкурса будет проходить народное голосование. В поддержку заявки кластера уже выступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова, министр экологии и природных ресурсов Алексей Кузнецов, уральские бизнесмены, руководство природных территорий, входящих в состав туристического кластера.

Жителей Свердловской области тоже просят поддержать важный для региона туристический проект. Для этого нужно авторизоваться через соцсети или зарегистрироваться на сайте конкурса, во вкладке «География» выбрать раздел «Регионы» и найти там Свердловскую область, затем кликнуть на название заявки и поставить лайк под появившимся фото.

Среди тех, кто поддержит проект «сердечком», туркластер «Гора Белая» разыграет в соцсетях приятный подарок — суточное проживание в палаточном кемпинге в посёлке Висим. С условиями розыгрыша можно познакомиться здесь.

Добавим, что кемпинг в живописном месте на берегу пруда открылся в Висиме в начале июля. В нём есть все условия для комфортного отдыха: тёплый душ, биотуалеты, игровая и обеденная зоны. Также туристы смогут узнать, что такое сапсёрфинг, и поучаствовать в увлекательных экскурсиях.