Туркластер «Гора Белая» под Нижним Тагилом в 2021 году получит четверть миллиарда рублей из областного бюджета

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко сообщила на онлайн-брифинге, что часть статей расходов областного бюджета на 2021 год ко второму и третьему чтению существенно выросла.

«Мы сосредоточились на том, чтобы определить приоритеты и где-то перераспределить ассигнования, которые были представлены к первому чтению. Самый большой объём мы получили ко второму чтению из федерального бюджета — это порядка 19,1 млрд рублей», — рассказала Кулаченко.

По её словам, расходы на здравоохранение будут увеличены на 2,8 млрд рублей, увеличен объём ТФОМС — 65 млрд рублей, то есть в целом на здравоохранение предусмотрено около 90 млрд рублей. Кулаченко подчеркнула, что это основная отрасль в структуре расходов. На выплаты детям от 3 до 5 лет предусмотрен почти 1 млрд рублей.

«360 млн рублей мы предусмотрели на увеличение оценки расходных полномочий, в пределах 161 млн рублей мы отправили на газификацию», — рассказала Галина Кулаченко.

Она сообщила, что порядка 200 млн рублей из областного бюджета инвестируют в туристический кластер «Горнолыжный комплекс "Гора Белая"», помимо этого, в бюджет включены средства на его содержание, «250 млн рублей всего». На начало строительства нового зала филармонии выделили 80 млн рублей.

На развитие второй очереди «Титановой долины» заложено порядка 40 млн рублей.

«Это отдельное направление, которое предусматривает обслуживание кредитных ресурсов для того, чтобы развивалась вторая очередь», — отметила Кулаченко.

Также министр рассказала, что будет создан финансовый резерв для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции — 620 млн рублей. Кулаченко отметила, что это несравнимо с расходами 2020 года, когда было выделено 6 млрд рублей из областного бюджета и дополнительно 10 млрд из федерального, но пояснила, что на федеральном уровне решено сохранить на будущий год все меры поддержки, которые действовали в 2020 году.

Общая сумма доходов в 2021 году составит 278,2 млрд рублей, расходы — 308,8 млрд рублей.