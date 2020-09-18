Туристы из Нижнего Тагила заплатят штрафы за несданные тесты на коронавирус по возвращении из отпуска

83 туриста из Нижнего Тагила будут оштрафованы за то, что по возвращении домой из зарубежных поездок они не загрузили результаты своих тестов на коронавирус на портал госуслуг.

Как пишет ИА «Все новости» со ссылкой на заседание городского штаба по прививочной кампании, всего после частичного открытия границ и запуска международного авиасообщения из зарубежных поездок вернулись 135 тагильчан. Они были обязаны за свой счёт сдать ПЦР-анализ на коронавирус. Это необходимо сделать в течение 72 часов после возвращения, а затем загрузить результат на портал госуслуг либо передать санитарным врачам.

На туристов, которые нарушают этот регламент, составляют протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Санкции статьи предусматривают штраф до 40 тысяч рублей. Мобильный пункт тестирования на COVID-19 есть в свердловском аэропорту Кольцово.

На 10 тагильчан, проигнорировавших сантитарные требования, уже выписали протоколы об административном правонарушении. Остальные 73 туриста вызваны в полицию для составления материалов.