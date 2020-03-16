Турагенты попросили правительство ввести налоговые каникулы из-за коронавируса

Турагентское сообщество попросило правительство России признать ситуацию с коронавирусом форс-мажором и ввести налоговые каникулы на 12 месяцев, со ссылкой на сообщение Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) пишет Znak.com.

Турагенты отмечают, что из-за коронавируса закрывается большое количество направлений, вводятся ограничения в авиасообщении, в связи с этим продажи турпродуктов и услуг сократились более чем в 3 раза и «стремятся к полному прекращению в течение ближайшей рабочей недели».

«Под угрозой банкротства оказался весь туристический бизнес России. Массовые расторжения потребителями договоров в скором времени могут повлечь банкротство туроператоров, турагентов, отелей, домов отдыха, пансионатов, детских лагерей, перевозчиков, страховщиков», — говорят турагенты.

Они также отмечают, что сегодня в туристической отрасли России действует несколько миллионов рабочих мест.

Ранее АТОР обращалась в правительство с открытым письмом, в котором заявила об угрозе коллапса на туристическом рынке из-за запрета на продажу туров в другие страны. Эксперты оценили общие потери российского турбизнеса из-за закрытия ряда направлений в связи с эпидемией в 27 млрд рублей. Минфин РФ отказался компенсировать убытки туроператоров, связанные с закрытием китайского направления из-за коронавируса.

По последним данным, число заражённых коронавирусом COVID-19 в мире превысило 169 тысяч человек в 146 странах. Погибли 6,5 тысячи человек, вылечились 77 тысяч. В России подтверждены 63 случая коронавирусной инфекции.