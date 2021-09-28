Туи, карликовые берёзы и арахис. В Нижнем Тагиле появился настоящий Демидовский сад

В Нижнем Тагиле появился Демидовский сад. Проект, на реализацию которого ЕВРАЗ направил 300 тысяч рублей, реализует Городская станция юных натуралистов. Сад расположился рядом со станцией.

«Проект приурочен к 300-летию Нижнего Тагила и реализуется с целью увеличения в городе количества парковых зон и зелёных насаждений, а также для разнообразия городской флоры. Он предполагает создание в городе сада с коллекцией тех растений, которые когда-то были завезены в город знаменитыми промышленниками Демидовыми», — рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа.

Туи, карликовые берёзы, розы, гортензии, куркума, арахис — всего 18 видов различных растений уже появились в новом парке. Часть саженцев прижились, и весной их семена планируется передать тагильским пенсионерам.

Проект реализован на грант конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Помимо растений, на полученные средства приобрели цифровое оборудование для проведения занятий зимой: документ-камеры, микрофон, ноутбук. Возможность выводить изображение на большой экран позволит юным натуралистам изучать строение семян, цветков, рассматривать срезы растений.