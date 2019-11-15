Трёхкратный чемпион Европы по баскетболу и изобретатель прочитал в Нижнем Тагиле лекцию о космических лифтах и разрушающей брани

Необычная лекция сегодня прошла в Нижнетагильском технологическом институте. Об изобретениях, которые помогут в будущем перемещаться в воздушном и космическом пространстве, студентам рассказал трёхкратный чемпион Европы по баскетболу среди ветеранов, лауреат премии И. И. Ползунова и автор более 100 изобретений Геннадий Копытов.

Встреча состоялась в честь возрождения клуба изобретателей Нижнетагильского технологического института. Его основатель доктор технических наук Вячеслав Грузман хочет привлечь как можно больше молодых специалистов, чтобы делиться опытом, создавать новые проекты. И чтобы вдохновить молодёжь на творчество, профессор пригласил своего товарища и коллегу из Краснотурьинска Геннадия Копытова.

«У меня есть мечта собрать в этом клубе изобретателей нашего города с разных предприятий, которые смогут решать городские технические проблемы с разных точек зрения, с разных углов. Ну и конечно, хочется привлечь наших ребят-изобретателей, потому что я вижу, что здесь есть такие, а мы не знали о них. Мы будем ещё приглашать лекторов, но нужно приглашать неординарных, которые выпадают из менторского тона преподавателей», — сказал Вячеслав Грузман.

Геннадий Копытов всю жизнь живёт в Краснотурьинске. Инженер-технолог по профессии, он долгое время работал на Богословском алюминиевом заводе, играл в заводской баскетбольной команде. Он трижды становился чемпионом Европы по баскетболу среди ветеранов. Является автором целого ряда патентов. Сегодня он рассказал студентам о возможности создания космического лифта для безракетного запуска груза в космос. Он считает, что в этом помогут лазеры, которые необходимо установить на 20-километровой высоте. По словам учёного, такой лифт может стать реальностью уже в ближайшие пять лет.

«Суть космического лифта в том, что подъёмник не должен нести топливо, это лишний вес. Вся энергетика должна быть на земле, а это можно сделать только при помощи излучения, при помощи лазерного луча или СВЧ. Лазерный луч создаёт помехи, но сейчас в Канаде сделали проект вышек длиной 20 километров, и если лазер установить на этой вышке, то помех не будет. А СВЧ-излучение можно производить из земли», — рассказал изобретатель.

Помимо технических тонкостей передвижения в космосе, изобретатель делился и своими жизненными принципами. Большую часть лекции Копытов посвятил размышлениям о духовной нравственности человека. Он особо подчёркивал, что бранные слова и пессимистические мысли препятствуют достижению целей, а любовь, наоборот, подталкивает к новым свершениям.