«Труп лежал в ванной». В Нижнем Тагиле полиция задержала подозреваемого в убийстве бродяги

В Нижнем Тагиле в ванной комнате одного из домов на Черноисточинском шоссе обнаружен труп 46-летнего мужчины. Сотрудники уголовного розыска ОП № 20 получили информацию о возможном убийстве человека на ГГМ накануне, 4 апреля. Они привлекли к операции бойцов ОМОН и организовали наблюдение за квартирой, где проживал 52-летний подозреваемый.

«В дневное время мужчина вышел на прогулку с собакой, а когда возвращался домой, был задержан силовиками. При осмотре квартиры, в которой, помимо хозяина, находились четыре собаки, в ванной комнате полицейские обнаружили труп мужчины с множественными колотыми и резаными ранениями груди и рубленой раной головы», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Погибшим оказался ранее судимый мужчина. По данным полиции, он был зарегистрирован на Гальянке, но, несмотря на это, вёл бродяжнический образ жизни.

По словам руководителя следственного комитета по Тагилстроевскому району Петра Понявина, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Сейчас оперативники и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняют причину расправы над мужчиной. В полиции отмечают, что никаких следов распития алкоголя на месте обнаружено не было. Также решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.