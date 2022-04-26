Трое школьников из Нижнего Тагила решили прокатиться до Екатеринбурга на грузовом поезде

В начале апреля трое друзей 2006 и 2007 годов рождения из Нижнего Тагила не вернулись домой после уроков. Как выяснилось позже, дети решили отправиться в путешествие до Екатеринбурга на грузовом поезде. Информация об этом поступила в Линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил из территориального ОВД.

«Трое школьников после уроков отправились на железнодорожную станцию Смычка в Тагилстроевском районе, чтобы покататься на поезде. Ребята залезли в открытый грузовой вагон движущегося поезда. Через некоторое время один из путешественников испугался, спрыгнул с вагона на перегоне “Смычка — Нижний Тагил” и отправился домой, где никому из взрослых ничего не рассказал. Двое других путешественника проехали ещё около двух с половиной часов до станции Исеть», — рассказали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

С несовершеннолетними и их родителями сотрудники полиции провели профилактические беседы. В отношении одного из подростков был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ «Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде». Она влечёт наложение административного штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

Родителей двух других подростков привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». По этой статье предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей.