Трое граждан Азербайджана заплатят 5,5 млн рублей за незаконную вырубку леса под Нижним Тагилом

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор троим гражданам Азербайджана за незаконную рубку леса в особо крупном размере. Причинённый их действиями ущерб лесному фонду составил 5,5 млн рублей.

Как пишет издание «Вечерние ведомости», двое обвиняемых были приговорены к условным срокам, третий — к 14 годам в колонии особого режима, поскольку мужчина был также признан виновным в сбыте наркотиков. Помимо этого, они должны будут выплатить полную сумму материального ущерба.

В ходе судебного заседания было доказано, что обвиняемые за неделю вырубили несколько десятков сосен в районе Серовского тракта общим объёмом 213,6 кубометра.

Граждане Азербайджана были задержаны в ночь на 31 июля 2019 года с поличным. В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское» изъяли у них орудия незаконной лесозаготовки: бензопилы и лесовоз, а также всю вырубленную древесину.