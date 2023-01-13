Три НКО Нижнего Тагила выиграли президентские гранты на 7,2 млн рублей. Два проекта — об оказании психологической помощи

Три тагильских НКО выиграли президентские гранты на реализацию своих социально значимых инициатив. Суммарно победители конкурса получат 7 млн 263 тысячи рублей. Это был первый конкурс, проводимый в 2023 году, хотя заявки на участие были поданы ещё в октябре 2022 года.

Самый большой грант — 2 млн 976 тысяч рублей — достался проекту «Ради жизни» автономной некоммерческой организация «Центр семейной терапии и консультирования». Инициатива направлена на профилактику суицидального поведения у детей и подростков, в том числе предупреждение повторных попыток суицида. Суть проекта, как отмечают авторы инициативы, заключается в создании в Нижнем Тагиле кризисной психологической службы, которая бы занималась оказанием психологической помощи и выведением детей и подростков из суицидального состояния.

Второй грант на сумму 1 млн 640 тысяч рублей получила общественная организация «Центр общественных инициатив» с проектом «Ближний круг», который подразумевает оказание психологической и социально-культурной помощи семьям участников СВО, призванных из Нижнего Тагила. По задумке авторов, совместная работа психологов и арт-терапевтов позволить снизить тревожность близких военнослужащего. Идея проекта заключается в создании группы психологической поддержки для взрослых членов семьи военнослужащего, а также в организации занятий по арт- и фототерапии для детей.

Третий грант в размере 2 млн 646 тысяч рублей выиграл благотворительный фонд «Независимость» с проектом «Право+». Программа создана для содействия приверженности лечению ВИЧ и правовой поддержки людей в ГУФСИН Свердловской области. В рамках реализации инициативы планируется снизить уровень дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных осуждённых. В течение работы в рамках проекта в семи исправительных колониях региона планируется проводить консультации для осуждённых, делиться опытом жизни при заболевании, рассказывать о положительном опыте приёма APB-терапии и мерах по предотвращению распространения ВИЧ, оказывать всяческую помощь и поддержку людям с ВИЧ-статусом.

Всего фонд президентских грантов выделил 4 млрд 291 млн рублей на реализацию проектов 1845 организаций. В этом году главными направлениями конкурса социальных инициатив были защита и охрана здоровья, поддержка семьи, наука, программы образования и просвещения, молодёжные проекты, развитие в области культуры и искусства, сохранение исторической памяти, охрана окружающей среды и защита животных, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, общественная дипломатия, защита прав и свобод человека, развитие институтов гражданского общества.