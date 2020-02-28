Три города Свердловской области получили 230 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство

Три города Свердловской области — Сысерть, Новоуральск и Заречный — получили 230 млн рублей из федерального бюджета на проекты благоустройства. Они одержали победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводился по поручению президента Владимира Путина.

Всего на конкурс поступило 300 заявок от разных городов России. От свердловской области было направлено 11 заявок. По итогам конкурса было выбрано 80 городов-победителей, между которыми распределят 5 млрд рублей.

Как пишет Znak.com, Сысерть и Заречный получат по 70 млн рублей, Новоуральск — 90 млн рублей.

Сысерть предложила проект благоустройства исторического центра города, который станет частью строительства инфраструктуры для туристического кластера «Большая Сысерть». Заречный получил средства на благоустройство Таховского бульвара. В Новоуральске планируют реконструировать бульвар академика Кикоина.