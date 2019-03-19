Три человека получили ранения при стрельбе в Нью-Йорке

В ходе перестрелки в Манхэттене в Нью-Йорке три человека получили ранения, со ссылкой на полицию сообщает телеканал NBC New York.

Пострадавшими оказались два 18-летних молодых человека и один 23-летний, их госпитализировали. По данным телеканала PIX11, травмы не представляют угрозы для жизни.

Перестрелка между бандитами произошла около 20:00 по местному времени 18 марта (03:00 мск 19 марта) в Восточном Гарлеме. Телеканал отмечает, что в связи со стрельбой никого не арестовали.

Напомним, накануне неизвестный открыл стрельбу в трамвае в нидерландском городе Утрехте. В результате один человек погиб, ещё несколько ранены. Власти Нидерландов не исключили версию теракта.