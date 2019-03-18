В голландском Утрехте произошла стрельба, есть раненые

В голландском городе Утрехт неизвестный открыл стрельбу в трамвае, в результате несколько человек получили ранения, со ссылкой на полицию сообщает Sky News.

По предварительным данным, преступник скрылся с места происшествия. В полиции заявили, что стрельба произошла в 10:45 по местному времени (12:45 мск). Сейчас место происшествия оцеплено. Других подробностей в ведомстве не сообщили.

Очевидец рассказал RTV Utrecht, что стрелков было несколько: он видел четырёх человек, которые разбежались в разные стороны по двое.

Напомним, 15 марта вооружённые преступники напали на две мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, сообщало местное издание New Zealand Herald. Злоумышленники ворвались в мечети, расположенные на Динс-авеню и Линвуд-авеню в центре города, после дневной молитвы и начали стрелять по прихожанам. По последним данным, погибли 50 человек, десятки раненых доставлены в больницы.