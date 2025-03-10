Треть жителей Екатеринбурга требует запретить электросамокаты в городе

Мэрия Екатеринбурга на портале «Госуслуги» запустила опрос о том, требуется ли введение дополнительных ограничений при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории города. Всего было предложено семь вариантов ответа, среди которых «полный запрет на СИМ» оказался наиболее популярным. Около трети участников опроса — 3222 человека, что составляет 31,3% от всех голосовавших, выбрали этот вариант ответа.

Результаты по другим вариантам:

«Да, в части ограничения скоростного режима» — 2167 голосов (21,1%).

«Да, необходимо введение большего количества зон запрета использования СИМ» — 1576 голосов (15,3%).

«Нет, не требуется. Действующих ограничений достаточно» — 1519 голосов (14,8%).

«Да, в части упорядочения парковок СИМ» — 1046 голосов (10,2%).

«Нет. Необходимо уменьшить количество зон запрета СИМ» — 407 голосов (4%).

«Нет. Нужно убрать все действующие ограничения» — 347 голосов (3,4%).

В мэрии Екатеринбурга результаты пока не комментируют.

Отметим, что к средствам индивидуальной мобильности относятся: электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие.

Напомним, на днях в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило дело 31-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствие установило, что 5 августа 2024 года екатеринбуржец, управляя электросамокатом, ехал по тротуару вдоль улицы Куйбышева и, не убедившись в безопасности выбранной скорости, наехал на 41-летнюю женщину.

В результате столкновения женщина упала и получила серьёзный перелом ноги, а также другие травмы. Пострадавшую доставили в больницу, где она находилась с 5 августа по 13 сентября 2024 года. Эксперт квалифицировал её травмы как тяжкий вред здоровью.