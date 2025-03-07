В Екатеринбурге будут судить самокатчика, сбившего женщину

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило дело 31-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствие установило, что 5 августа 2024 года екатеринбуржец, управляя электросамокатом, ехал по тротуару вдоль улицы Куйбышева и, не убедившись в безопасности выбранной скорости, наехал на 41-летнюю женщину.

В результате столкновения женщина упала и получила серьёзный перелом ноги, а также другие травмы. Пострадавшую доставили в больницу, где она находилась с 5 августа по 13 сентября 2024 года. Эксперт квалифицировал её травмы как тяжкий вред здоровью.