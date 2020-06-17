Треть российских компаний отказались от помощи правительства из-за её неэффективности

Около трети российских компаний отказались от государственной поддержки из-за неэффективности предложенных мер, со ссылкой на исследование «Актион-МЦФЭР», в котором приняли участие представители 3000 компаний, пишет РБК.

17,5% опрошенных компаний назвали неэффективной мерой предложенную отсрочку по кредитам на полгода, 15,3% респондентов усомнились в эффективности беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам. Автоматическое продление лицензии на год вызвало сомнения у 16,6% опрошенных предприятий, а отсрочка арендных платежей — у 13,9% участников исследования.

Самой эффективной мерой поддержки 80% компаний назвали безвозмездные субсидии на погашение зарплат в размере одного МРОТ на сотрудника, а 46% положительно оценили снижение страховых взносов. Большинство компаний (64% опрошенных) при этом не смогло получить господдержку, отметили в «Актион-МЦФЭР». Основной причиной стало несоответствие кода ОКВЭД компании её фактической деятельности.

Чтобы получить первоочередную адресную поддержку от государства, организации и индивидуальные предприниматели должны быть заняты в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслях. Вид деятельности определяют по основному коду ОКВЭД, который берут из ЕГРЮЛ. Перечень отраслей был определён правительством 30 марта и позднее дополнялся: в него входят, в частности, туристический бизнес, авиаперевозки, деятельность по организации досуга и развлечений. По оценке «Актион-МЦФЭР», только из-за технических формальностей с обобщёнными трёхзначными кодами ОКВЭД на помощь не смогли претендовать более 178 тысяч компаний. В конце мая Минэкономразвития предложило дать компаниям возможность уточнить до 1 июля код основного вида деятельности.