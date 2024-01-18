Треть госпиталя Тетюхина отдадут Свердловской области

Правительство Свердловской области в лице АО «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ) и АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» спустя два года судебных разбирательств пришли к соглашению в вопросе погашения миллиардного займа, выданного в 2013 году на строительство медучреждения. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил гендиректор КРСУ Андрей Мисюра.

«Ситуация, я считаю, разрешилась. КРСУ получает чуть больше 30% акций АО “ВИТ”. Нас это устраивает. Мы вчера встречались с собственником остальной части акций, Тетюхиным Дмитрием Владиславовичем. Он к нам приезжал, в наш офис. Свою апелляцию на решение суда первой инстанции мы отзовём. Нас устраивает передача 30%», — заявил чиновник.

Напомним, в 2013 году свердловские власти предоставили средства для строительства медцентра в Нижнем Тагиле. В итоге клиника обошлась в 5 млрд рублей, 3 млрд из которых вложил её создатель Владислав Тетюхин. Изначально договором между сторонами предполагалось, что заём будет погашен акциями, которые госпиталь выдаст КРСУ, однако после оценки финансового состояния госпиталя представители КРСУ решили требовать деньги.

С 2021 года КРСУ требовала взыскать с госпиталя имени Тетюхина (ГВИТ) от 1,2 млрд до 1,4 млрд рублей (с процентами), отказываясь принимать акции медучреждения в счёт погашения займа. Несмотря на все доводы, суд отказал КРСУ в этом требовании.

В ходе последнего судебного разбирательства в октябре 2023 года КРСУ согласилась принять в собственность акции АО «Госпиталь ВИТ» в зачёт займа, однако на этот раз стороны не сошлись в их количестве: свои инвестиции в размере 1,34 млрд рублей власти региона оценили в 5,4 млн акций компании. Тогда АО «Госпиталь ВИТ» заявило встречный иск о понуждении истца к заключению договора купли-продажи акций в количестве 4,2 млн. Тем не менее на этот раз суд встал на сторону КРСУ и постановил, что при оценке стоимости госпиталя в 4,5 млрд рублей доля КРСУ составляет 30,36%, что соответствует 5,4 млн акций.