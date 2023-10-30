Суд обязал правительство Свердловской области принять пакет акций госпиталя Тетюхина

Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ), принадлежащая правительству Свердловской области, согласно решению Арбитражного суда должна вновь принять часть уставного капитала госпиталя Тетюхина. На этот раз пакет составит 30,36%, что соответствует 5,4 млн акций.

Отметим, что это далеко не первое судебное разбирательство в череде продолжительных судебных тяжб между КРСУ и АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» (дочернее предприятие ООО «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр»).

Напомним, в 2013 году свердловские власти предоставили средства для строительства медцентра в Нижнем Тагиле. Современная клиника обошлась в 5 млрд рублей, 3 млрд из которых вложил её создатель Владислав Тетюхин. Изначально договором между сторонами предполагалось, что заём будет погашен акциями, которые госпиталь выдаст КРСУ. Но после оценки финансового состояния госпиталя представители КРСУ решили требовать деньги.

С 2021 года КРСУ требует взыскать с госпиталя восстановительных инновационных технологий имени Тетюхина (ГВИТ) от 1,2 млрд до 1,4 млрд рублей (с процентами) и отказывается принимать акции медучреждения в счёт погашения займа. Арбитражный суд Свердловской области отказал КРСУ в иске и отказал госпиталю Тетюхина во встречном иске.

В ходе последнего судебного разбирательства в октябре 2023 года КРСУ согласилась принять в собственность акции АО «Госпиталь ВИТ» в зачёт займа, инвестиции в размере 1,34 млрд рублей свердловские власти оценили в 5,4 млн акций номинальной ценой 1 рубль каждая. Тогда АО «Госпиталь ВИТ» заявило встречный иск о понуждении истца к заключению договора купли-продажи акций в количестве 4,2 млн.

Таким образом, суд установил, что при общей стоимости объекта в 4,5 млрд рублей доля КРСУ составляет 30,36%, что соответствует 5,4 млн акций.

«Расчёты ответчика суд отклоняет, поскольку права иностранных акционеров не должны учитываться при расчёте доли истца, так как данные лица не являются участниками инвестиционных отношений истца и ответчика; их доли как фактических акционеров ответчика не могут быть увеличены, так как имеются ограничения, введённые Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ"», — сказано в судебном решении.

В качестве третьих лиц в деле упоминались зарубежные компании Parenaco Holdings Limited, Investsouth Limited, Stanshow Limited.