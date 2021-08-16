Тренер из Нижнего Тагила Евгений Доронин оценил шансы своих подопечных на победу в первенстве Европы по гребному слалому

Старший тренер сборной России по гребному слалому тагильчанин Евгений Доронин отметил, что на первенстве Европы у России достаточно сильный состав, чтобы побороться за высшие награды. О предстоящем чемпионате среди юниоров тренер рассказал в интервью спортивному радио «Движение».

Уже на этой неделе, 19 августа, в Словении стартует первенство Европы по гребному слалому среди кадетов и юниоров. Старший тренер команды России Евгений Доронин уверен, что российская сборная составит конкуренцию лидерам гребного слалома Европы.

На прошлом первенстве Европы команда заняла третье место в общем зачёте. Тогда молодые спортсмены завоевали шесть медалей: три золота и три бронзы.

«На стартующем первенстве хочется выступить как минимум не хуже, но мы трезво оцениваем ситуацию. Конкуренция с каждым годом всё жёстче. Основные наши соперники — это лидеры Германия, Словакия, Франция, Чехия, Италия. А вот Польша с нами примерно на одном уровне», — поделился Евгений Доронин.

Тренер отметил, что молодые спортсмены сильны в мужском и женском каноэ в категории до 23 лет, а также в гребле на байдарках среди мужчин до 18 лет.

Среди лидеров Доронин назвал Дмитрия Храмцова, Михаила Круглова, Александра Харламцева и участницу Олимпийских игр Алсу Миназову.

Напомним, этим летом тагильчанин Дмитрий Храмцов победил в V Спартакиаде молодёжи России по гребному слалому в дисциплине «Каноэ-одиночка, мужчины».