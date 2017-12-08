Травматология Демидовской больницы переедет на новый адрес

Травматологическое отделение Демидовской больницы, которое сейчас находится в здании по улице Кузнецкого, 57, переедет в медучреждение на Горошникова, 37. На сайте госзакупок размещено извещение о проведении тендера о капитальном ремонте первого и четвёртого этажей хирургического корпуса на Горошникова, 37 для перевода на один из них травматологии. На эти цели из бюджета Свердловской области готовы выделить чуть более 54 миллионов рублей. Ещё почти 200 тысяч рублей потратят на установку поручней.

Здание, где травматология работает сейчас, разваливается. Оно было построено в 1948 году, при этом капитальный ремонт за 70 лет не проводился там ни разу. Хирургический корпус сегодня тоже не в лучшем состоянии. Во время ремонта там, помимо прочего, заменят окна, трубопроводы водоснабжения, отопления и канализации, установят новые душевые кабины, мойки из нержавеющей стали и биде. После ремонта в здании откроют новое современное травматологическое отделение на 30 коек. Оно разместится на четвёртом этаже, там, где ранее располагалось отделение челюстно-лицевой хирургии. Отделение ЧЛХ останется на этом же этаже, его работа будет организована в другом крыле.

Кто будет ремонтировать хирургический корпус, станет известно в конце декабря этого года. Накануне определился подрядчик на капремонт в здании эндокринологического центра Демидовской больницы (Октябрьской революции, 21). Индивидуальный предприниматель Сергей Храменков за 671,6 тысячи рублей приведёт в порядок крыльцо и входную группу медицинского учреждения.