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23 Дек 2016 13:04 | Метки: Новости

Травившей своих детей крысиным ядом жительнице Асбеста предъявлено обвинение в двойном убийстве

Следователями по особо важным делам СК России по Свердловской области в отношении 37-летней жительницы Асбеста возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух малолетних». По версии правоохранителей, в период с августа 2005 по апрель 2006 года обвиняемая «умышленно, с целью причинения смерти, неоднократно совершала действия, направленные на приём её сыном неустановленного препарата антикоагулянтного действия, интоксикация которым привела к ухудшению его состояния здоровья и последующей смерти ребёнка в апреле 2006 года». Ранее женщине было предъявлено обвинение в «покушение на убийство малолетнего».

«Обвиняемая использовала в отношении своего 8-летнего сына лекарственный препарат, содержащий отравляющее вещество. Когда школьник в момент сдачи анализов находился на лечении в одной из екатеринбургских клиник, врачи выяснили, что мать систематически давала сыну без назначения врача лекарственный препарат в дозировке, многократно превышающей стандартную дозу для ребёнка», – говорят в СК.

По версии следствия, в период с ноября 2012 по апрель 2015 года злоумышленница совершила аналогичные преступные действия в отношении другого своего новорождённого сына, что привело к гибели ребёнка при схожих обстоятельствах.

Ранее 37-летняя женщина призналась следователям, что добавляла в еду своего ребёнка варфарин, применяемый в качестве крысиного яда. Свои действия мать объясняла попыткой избавить сына от страданий, поскольку ребёнок был болен атипичным гемолитико-уремическим синдромом, сопровождающимся образованием тромбов, против которых и назначают варфарин.

Агентство новостей «Между строк»

ФОТО: Life, Вести Россия

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