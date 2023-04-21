Транспортные полицейские Серова возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в попытке хищения денег с банковской карты капитана теплохода

Сотрудники Линейного отдела полиции на станции Серов возбудили уголовное дело в отношении задержанного 30-летнего жителя Тюмени, подозреваемого в попытке хищения денег с банковской карты капитана теплохода, сообщили в ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.

В начале июля 2022-го года, во время рейса, он похитил из рубки капитана телефон, банковскую карту и 45 тысяч рублей.

В момент стоянки судна в селе Каменном (протока Могилевская, один из притоков Оби) он воспользовался тем, что в капитанской рубке никого не было, и похитил сотовый телефон, банковскую карту и наличные деньги капитана. Затем мужчина сразу же сошёл с судна. Используя украденный телефон, подозреваемый попытался перевести с личного счёта капитана 330 тысяч рублей, но попытка хищения оказалась неудачной. Банк отклонил подозрительную транзакцию.

Ранее в отношении подозреваемого по делу о хищении мобильного телефона и 45 тысяч рублей следственным подразделением Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).

Сейчас дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и по пунктам «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере с банковского счёта).