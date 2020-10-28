Транспортная полиция Нижнего Тагила вычислила девочку, которая скинула кошку с моста

Оперативники Линейного отдела полиции на станции Нижний Тагил вычислили девочку, которая скинула кошку с железнодорожного моста. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО, инцидент произошёл вечером 24 октября в Кушве.

«Это всё случилось около 21:00. Четыре девочки-подростка гуляли. Три девочки местные, а четвёртая приехала в гости из Нижнего Тагила. И они, провоцируя друг друга, из хулиганских побуждений скинули с моста кошку, которая за ними увязалась. Животное, судя по всему, живёт при местном кафе. Личности всех девочек установлены. Той, которая сбросила кошку, 13 лет. Со всеми подростками проведены беседы. Информация о том, что это было какое-то задание в соцсетях, не подтвердилась. Будет ли кто-то привлечён к ответственности, сложно сказать. Поскольку животное сильно не пострадало, то ни о какой уголовной ответственности речь не идёт. Проверка продолжается», — пояснили в транспортной полиции.

По данным АН «Между строк», определённое давление на девочку со стороны третьих лиц всё же было. Знакомый девушки из-за долга в 400 рублей угрожал физической расправой ей и её друзьям, а потом уже в качестве компенсации дал задание скинуть кошку с моста.