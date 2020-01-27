«Трансперенси» предложило внести изменения в реестр уральских чиновников, уволенных за утрату доверия

Отделение организации «Трансперенси Интернешнл — Россия» в Свердловской области, проанализировавшее Реестр уволенных за утрату доверия госслужащих за 2018–2019 годы, сообщает, что регион вошёл в тройку лидеров среди регионов России по количеству чиновников и сотрудников МВД, уволенных за утрату доверия.

Согласно реестру, всего в регионе за два года за утрату доверия с госслужбы уволили 58 человек — в том числе 13 чиновников, четырёх депутатов, 36 представителей МВД и четырёх человек из службы судебных приставов. Из 13 чиновников, которые были уволены за утрату доверия, семеро работали на региональном уровне — в областном министерстве образования, Пенсионном фонде, Росздравнадзоре, налоговой и таможне. На муниципальном уровне увольняли сотрудников мэрий в Нижнем Тагиле, Среднеуральске, Богдановиче. В Екатеринбурге за утрату доверия официально не был уволен ни один человек. В «Трансперенси» считают, что статья об увольнении по утрате доверия сейчас не применяется — так, в список не попали участники громких отставок последних двух лет, которые иногда даже сопровождались уголовными делами.

«Даже беглый просмотр фамилий позволяет говорить о том, что в реестр попадают не все фигуранты громких коррупционных дел, распространена практика договоров "об уходе по собственному желанию" и умалчивания о должностных преступлениях», — пишет младший аналитик «Трансперенси Интернешнл — Россия», автор исследования Майя Пакулова.

В качестве примера организация приводит увольнение политолога Анатолия Гагарина с поста заместителя главы Екатеринбурга по внутренней политике. Весной прошлого года его назначением заинтересовалась прокуратура, так как выяснилось, что Гагарин остался учредителем нескольких фирм, которые занимались работой медиа. В этом прокуратура усмотрела конфликт интересов. В результате Гагарин написал заявление об уходе по собственному желанию.

В список также не попал бывший глава Южного управленческого округа, экс-мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов, который получил 6 лет лишения свободы условно по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере»). После вступления приговора в законную силу его освободили от госслужбы. Суд в то же время не наложил никаких ограничений на виды деятельности подсудимого экс-чиновника.

Не попал в реестр лиц, уволенных по утрате доверия, и бывший судья Арбитражного суда Свердловской области Олег Гаврюшин — в декабре он получил 8 лет колонии по части 3 статьи 30 УК РФ, части 6 статьи 290 УК РФ («Покушение на получение взятки»). Его полномочия прекратила Квалификационная коллегия судей Свердловской области, но в реестр он не попал.

Из силовиков в реестре нет имён бывшего начальника ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Эдуарда Воронина, бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле Петра Крашенинникова, бывшего начальника ОМВД Первоуральска Олега Грехова, бывшего заместителя начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области Дмитрия Савина. Против всех них были возбуждены уголовные дела по разным статьям — от мошенничества до превышения должностных полномочий.

В «Трансперенси Интернешнл — Россия» предлагали серьёзно изменить закон, по которому чиновники, силовики и депутаты попадают в реестр уволенных в связи с утратой доверия — в частности, они предлагали унифицировать антикоррупционные стандарты, распределив их по степеням рисков (эксперты считают, что «неправильно требовать одного и того же от федерального министра и сельского депутата»). Кроме того, предлагалось включить в понятие «коррупция» неимущественные взятки (например, услуги сексуального характера), расширить объём публикуемых деклараций, создать электронный реестр деклараций о доходах. «Трансперенси Интернешнл — Россия» предлагает также закрепить право граждан и организаций требовать через суд компенсации ущерба от коррупции. Также организация собирается направить обращение в Министерство труда РФ с предложением выступить с законодательной инициативой о расширении перечня случаев, когда сведения о лице и его увольнении будут вноситься в реестр.