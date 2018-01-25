Transparency назвала «Магнит» и Сбербанк самыми прозрачными российскими компаниями

«Трансперенси Интернешнл — Россия» опубликовала исследование, посвящённое прозрачности корпоративной отчётности 200 крупнейших российских компаний, из которых 84% получили оценки ниже среднего, со ссылкой на результаты исследования пишет РБК. Отмечается, что 41 компания за прозрачность получила ноль баллов.

Первое место в рейтинге прозрачности российских компаний заняли «Магнит» и Сбербанк, набрав 7,9 балла из 10 возможных. В десятку также попали «Казаньоргсинтез» (7,8), «Россети» (7,5), «Нижнекамскнефтехим» (6,8), «Удмуртнефть» (6,4), МТС (6,3), «Русал» (6,2), «Мегафон» (6) и АЛРОСА (6).

Альфа-банк, ДНС, «Красное и белое», «Алькор и Ко» (торговая марка «Летуаль»), концерн «Алмаз-Антей», «Мираторг», «Оборонстрой», «Ташир», «Евросеть» и ещё десятки других компаний получили ноль баллов за прозрачность.

Transparency отмечает, что из 200 компаний всего 32 получили оценку большую или равную пяти баллам. 28% компаний не раскрывают никакой информации о своих дочерних и ассоциированных компаниях, через которые осуществляют деятельность в России за рубежом. Кроме того, у четырёх крупнейших в России по выручке компаний вообще нет действующего сайта.

Оценка прозрачности компаний проводилась на основании трёх основных критериев: наличие антикоррупционных программ и документов, раскрытие информации о своих дочерних и совместных предприятиях, пострановая отчётность. За антикоррупционные документы самую высокую оценку получили АЛРОСА, «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) и «Ланит». Лидерами в организационной прозрачности стали телекоммуникационные компании «МегаФон», МТС, «Вымпелком» и «Ростелеком», а также Сбербанк и «Газпромбанк». Лучшими в ведении пострановой отчётности оказались Сбербанк и «Нижнекамскнефтехим».

Для исследования были взяты топ-200 крупнейших по выручке российских компаний из рейтинга РБК 2016 года. Исследование основывается на оценке информации, представленной компанией на её официальном сайте публично. Данные были собраны и проверены исследователями в период с 20 марта по 1 июня 2017 года, они были разосланы по компаниям, которые попали в исследование, для того, чтобы её представители могли предоставить дополнительную информацию и комментарии. Возможностью пересмотра данных воспользовались только 11 компаний.

Transparency International является неправительственной международной организацией по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. У организации существуют отделения более чем в 100 странах мира.