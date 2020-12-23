Transparency International: Экс-глава Минфина Свердловской области проходит по делу о коррупционном сговоре

ФСБ занялась делом о возможном коррупционном сговоре между ушедшей в отставку замгубернатора — министром экономики Свердловской области Галиной Кулаченко и НПО «Сапфир», которое занималось разработкой программного комплекса «Информационная система управления финансами» (ПК «ИСУФ»), со ссылкой на руководителя свердловского антикоррупционного центра Transparency International Екатерину Петрову пишет Ura.ru.

«Насколько я знаю, сотрудники управления экономической безопасности готовы были зайти в свердловский Минфин ещё в мае 2020 года, но дело передали в ФСБ. По слухам, материалы отправляли куда-то в Москву и сейчас они проходят экспертизу», — рассказала Екатерина Петрова.

Стоит отметить, что на прошедшей накануне пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что именно в мае у его подчинённой Галины Кулаченко возникло намерение покинуть занимаемый пост.

По данным Transparency International, начиная с 2012 года — года прихода Кулаченко на должность главы Минфина — министерство заключило ряд госконтрактов с НПО «Сапфир» на общую сумму свыше 509 млн рублей; за эти деньги предприятие обязалось обеспечить бесперебойную работу ПК «ИСУФ». По условиям госконтракта программный комплекс, через который проходит весь финансовый документооборот и контроль за исполнением бюджета Свердловской области, находится в собственности разработчика. В связи с этим конкурсы проводились формально, поскольку ни один подрядчик, кроме НПО «Сапфир», не имеет доступа к системе.

По мнению Екатерины Петровой, налицо коррупционный сговор между руководством областного Минфина и подрядчиком.

Галина Кулаченко, у которой 23 декабря последний рабочий день, не ответила на звонок корреспондента издания. Ранее она сообщала, что ПК «ИСУФ» — это всего лишь одна из четырёх электронных систем, с помощью которых ведётся контроль за исполнением бюджета. Комментарий генерального директора НПО «Сапфир» Ришата Серазиденова получить не удалось — указанные на официальном сайте предприятия телефоны не отвечают. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области заявили, что на текущий момент информацией о судьбе материалов не располагают, и пообещали уточнить информацию позже.