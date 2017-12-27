Трамваи в Нижнем Тагиле будут работать всю новогоднюю ночь

Трамваи в Нижнем Тагиле впервые за много лет будут работать всю новогоднюю ночь, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации города. Кроме того, в этот раз 1 января с самого утра будет действовать традиционное расписание выходного дня. Если ранее с утра и до обеда 1 января трамваи выходили на линии в небольшом количестве, то в этом году руководство муниципального предприятия решило не уменьшать число вагонов и проверить, насколько это нововведение будет востребовано.

«Можно встретить праздник дома, а затем ночью съездить в гости или на ёлку и обратно на трамвае. Повезло романтикам — они смогут открыть игристый напиток под бой курантов и стук колёс», — отмечают в пресс-службе мэрии.

Если нововведение окажется востребованным, в последующие новогодние ночи трамваи всегда будут работать круглосуточно и без уменьшения количества вагонов, выходящих на линии.

Расписание выходного дня будет действовать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Стоимость проезда во всех трамваях будет такой же, как и в другие дни. Полное расписание маршрутов опубликовано на сайте «Тагильского трамвая».