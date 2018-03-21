Трамп заявил о скорой встрече с Путиным для обсуждения гонки вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает новой встречи с российским лидером Владимиром Путины «в недалёком будущем» для обсуждения «выходящей из-под контроля гонки вооружений», сообщает Bloomberg.

По информации издания, Трамп предложил встречу после того, как поздравил по телефону своего коллегу с переизбранием. По данным Washington Post, советники американского президента рекомендовали ему «не поздравлять» Путина.

«У нас был очень хороший разговор», — оценил беседу Трамп.

Президент США рассказал коллеге, что он обеспокоен его заявлениями о разработке неуязвимых межконтинентальных баллистических ракет, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Издание отмечает, что в презентации Путина, продемонстрированной в ходе его обращения к Федеральному собранию, были кадры, на которых российские ракеты нацелены на Флориду, где Трамп часто отдыхает в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Замечание Путина о снижении темпов гонки вооружений Трамп приветствовал, но напомнил, что оборонный бюджет США составляет $700 млрд.