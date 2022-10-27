«Торжество любви, добра и изобилия». В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась выставка Зураба Церетели

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась выставка живописных работ «Этот прекрасный мир» (12+) известного российского художника и скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Она проработает до 15 января 2023 года, в экспозиции представлена 21 картина мастера, которые он создал за последние 10 лет.

По словам директора музея Марины Агеевой, выставку Зураба Константиновича давно ждали в Нижнем Тагиле, и вот, наконец, это стало возможным, в том числе благодаря тесному сотрудничеству наших музейщиков с Российской академией художеств.

Живописные полотна Зураба Церетели отличаются особой декоративностью и монументальностью, а любимые цветы — подсолнухи — присутствуют во многих его натюрмортах. Сейчас художнику 88 лет, но он по-прежнему активно работает. Церетели вырос в советской Грузии, работал с бронзой, камнем, стеклом, деревом, мозаикой. В его монументальных произведениях сочетаются образы детских сказок и снов, археологическая и этнографическая символика. Масштабные работы, созданные в монументальной экспрессивной манере, выражают идею полной свободы в искусстве. Сегодня скульптуры Церетели стоят во многих мировых столицах: Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Риме и Токио.

Мастер не смог присутствовать на открытии выставки, но предоставил в дар нижнетагильскому музею свой натюрморт, который тоже можно увидеть в экспозиции. Это первая работа художника в коллекции музея.

«Даже если ваши близкие, друзья и родные не знакомы с работами Зураба Церетели, то это имя совершенно точно знакомо каждому. Его картины, помимо натюрмортов и пейзажей, населяют разные персонажи, такие как деревенские и городские жители, уличные музыканты, дворники и башмачники. Его работы — это торжество любви, добра и изобилия», — отмечают сотрудники музея искусств.

Напомним, ранее на выставку в Российскую академию художеств отправились 108 работ тагильских художников, которые будут экспонироваться в Москве. Жителям и гостям столицы представили живопись и графику тагильских мастеров второй половины ХХ века из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств и частных собраний.