Картины тагильских художников отправились на выставку в Москву

108 работ тагильских художников покажут на выставке в Москве в Российской академии художеств. Экспозиция «Предметное / беспредметное. Живопись, графика тагильских художников второй половины ХХ века из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств» (12+) откроется завтра, 20 сентября.

Москвичи и гости столицы смогут увидеть 108 произведений живописи и графики, из которых 92 из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств, а 16 предоставлены художниками из собственных собраний. По словам сотрудников музея, экспозиция поможет увидеть особенности регионального искусства за последние 50 лет. На выставке представлены работы Алексея Константинова, Сергея Брюханова, Валерия Хасанова, Владимира Наседкина, Татьяны Баданиной и многих других тагильских авторов.

Выставочный проект был создан к 300-летию Нижнего Тагила, в котором в годы Великой Отечественной войны открылась картинная галерея.

«Тагильское искусство развивалось циклично и поступательно, тождественно основным постулатам, этапам и требованиям времени. Диапазон активных влияний на творчество художников был весьма широк: от официального отечественного искусства до его неофициальных художественных высказываний, знакомств с мировым искусством на московских международных выставках 1950–1960-х годов, деятельностью московских художников второй волны авангарда. Большое влияние оказали и творческие поездки тагильских художников в 1980-е годы за рубеж и на творческие дачи, а также их активное участие в международных выставках печатной графики», — отмечают в музее искусств.

Эта выставка в Академии художеств для тагильских музейщиков уже не первая, ранее здесь экспонировались работы Павла Голубятникова. Выставка «Предметное / беспредметное. Живопись, графика тагильских художников второй половины ХХ века из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств» будет открыта до 16 октября 2022 года в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств в Москве по адресу Пречистенка, 19.