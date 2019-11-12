Торговая сеть «Мегамарт» уходит из Нижнего Тагила

Торговая сеть «Мегамарт» проведёт масштабный ребрендинг в Свердловской области. Начать реформирование сети планируется с Екатеринбурга. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на письмо, которое руководство группы компаний «Дикси» (в которую входят сети магазинов «Мегамарт», «Виктория» и «Дикси») разослало сотрудникам.

«Мы будем сфокусированы на развитии двух форматов: дискаунтер под брендом “Дикси” и супермаркет под брендом “Виктория”», — говорится в письме.

В документе также отмечается, что компания приняла решение отойти от формата гипермаркета. По данным информагентства, реформа будет происходить в течение 2020 года, но основные изменения произойдут уже в ближайшее время.

«Формата гипермаркет, скорее всего, не станет. Будет супермаркет и дискаунтер. С вывесками “Виктория” и “Дикси” соответственно. В “Дикси” пока фактически вообще нет промтоваров, их, как правило, привозят только на акцию. В супермаркетах “Виктория” есть, но ассортимент уже, чем был в гипермаркете. Поэтому не исключено, что будут сокращения», — рассказал один из сотрудников торговой сети.

Он также добавил, что на прошлой неделе директор и сотрудники уральского дивизиона «Мегамарта» получили прощальное письмо от своего нынешнего руководителя.

Напомним, сейчас в Нижнем Тагиле работает три «Мегамарта» и два «Минимарта». Также торговые точки этого бренда есть в других городах Среднего Урала.