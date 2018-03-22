«Топим снег, чтобы выжить». Посёлок под Нижним Тагилом две недели остаётся без воды (ВИДЕО)

В конце февраля в посёлке Первомайском Горноуральского городского округа случилось ЧП районного масштаба. Из-за большой изношенности водовода и повышенного давления после замены насоса произошёл прорыв трубы сразу в трёх местах. Без воды осталось более 60 частных домов по улицам Мира, Гагарина и Новой. Жители посёлка считают, что коммунальные службы и районная администрация самоустранились от решения проблемы и бросили людей на произвол судьбы.

«13 марта у нас было собрание по этому поводу, — говорит местная жительница Надежда Брызгалова. — Администрация о нашей проблеме знает, но ничего не делает. До выборов ещё, видимо, чтобы не сорвать явку, пригнали трактор, выкопали ямы в нескольких местах, но трубу не нашли. А после выборов так больше ничего и не делали. У нас на этих улицах в основном одни старики живут. Кто помоложе на машинах на колонку ездят, кому-то дети воду возят, а ведь не у всех есть такая возможность. Вот и вынуждены старики снег топить, чтобы элементарно посуду помыть».

Всего в Первомайском проживает около тысячи человек. По словам главы Краснопольской территориальной администрации Петра Камаева, на данный момент без воды остаётся треть посёлка.

«Неправильно говорить, что администрация и МУП “Пригородная управляющая компания” ничего не делают, — считает чиновник. — Проблема в том, что управляющая компания роет вслепую. Чертежей и схем разводки толком не сохранилось. Начали рыть в одном месте, нашли трубу, поставили хомуты, в другом месте стали рыть — не нашли. К тому же земля ещё промёрзла на метр. УК и так находится в предбанкротном состоянии, так ещё и некоторые жители имеют задолженность по коммунальным счетам. Сегодня подадим воду, чтобы жители смогли немного запастись, но когда всё устранят, сказать сложно».

Не рассчитывая на помощь властей, некоторые семьи за свой счёт пробурили скважины, но подземная вода не везде пригодна для питья и годится только для бытовых нужд.