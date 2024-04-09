Топ-8 нейросетей для бизнеса. От помощников в написании текстов до платформ, создающих видео и цифровые аватары

Нейросети уже стали незаменимыми помощниками для бизнеса и обычных пользователей. Они позволяют обрабатывать и анализировать данные, делать прогнозы и принимать решения на основе данных искусственного интеллекта. Их использование помогает оптимизировать процессы, улучшать качество продукции и услуг, сокращать затраты времени и ресурсов.

SMM-специалист и преподаватель кафедры медиакоммуникаций Уральского гуманитарного института УрФУ Елизавета Плеханова считает, что внедрение нейросетей в повседневную жизнь — это не угроза, а возможность для развития и улучшения качества работы. Сегодня нейросети становятся всё более доступными и простыми в использовании, что позволяет каждому желающему внедрить их в свою деятельность. Елизавета Плеханова провела двухдневный онлайн-курс на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «Начни своё дело: нейросети».

В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» СОФПП и АН «Между строк» мы вместе с экспертом собрали лучшие нейросети, которые могут быть полезны для бизнеса. Знакомьтесь с нашими рекомендациями и выбирайте.

GigaChat

Нейросеть разработана для создания реалистичных диалогов между людьми. Она предлагает уникальный подход к общению, основанный на искусственном интеллекте, и может быть использована для различных целей. Может добавить тезисы, умеет отвечать на вопросы, вести диалог, писать тексты на русском языке, придумывать рассказы и стихи, решать задачи и создавать картинки по запросу. Есть бесплатный период.

Notion Al

Notion AI — это недавно созданная нейросеть, которая быстро завоевала популярность среди пользователей благодаря инструментам для работы с текстами и изображениями. В ней нужно работать с помощью английских, испанских и французских промтов (техзаданий на этих языках). Она может создавать тексты различной длины и сложности. Использование для всех бесплатное. Однако у этой нейросети есть и некоторые недостатки, такие как ограниченное количество символов для создания текста.

Vidyo ai

Vidyo ai режет видео на более короткие ролики, выбирая самое интересное, а также использует искусственный интеллект для анализа поведения пользователей во время видеозвонков. Некоторые функции приложения доступны только на платной основе. Кроме того, качество обрезанного видео и звука зависит от скорости интернет-соединения.

«Шедеврум»

Генерирует изображения, тексты, видео с помощью YandexGPT. Сеть может создавать как реалистичные изображения, так и абстрактные композиции. Сервис не требует оплаты. Для работы с «Шедеврумом» не требуется глубоких знаний в области программирования.

«Кандинский»

Известна как нейросеть для создания абстрактной живописи. Умеет не только создавать картинки по запросу, но и форматировать изображение на основе похожих. Хорошо работает со стилями. «Кандинский» является бесплатным программным обеспечением.

Leonardo Al

Генерирует иллюстрации, работает в режиме холста. В ней можно удалить фон или сделать «ремикс» на готовую картинку. Становится платной через некоторое время. Также есть ограничение редактирования изображений после создания.

Lensa

В приложении можно создавать цифровые аватары — анимированные изображения на основе фотографии пользователя. Также программа предлагает множество других инструментов для редактирования фотографий, таких как изменение цвета волос, глаз, формы лица и т. д. Lensa имеет ограниченный бесплатный функционал и водяные знаки на некоторых бесплатных опциях. Также стоит отметить, что приложение доступно как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.

Яндекс нейробраузер

В него включено много грамматических правил. В нейробраузере можно исправлять ошибки, переделывать тексты, создавать озвучку. Переводит тексты с более чем 100 языков. Также работает с пересказом и генерацией изображений. Является бесплатным.

Нейросети могут решать множество задач для бизнеса, таких как:

1. Аналитика данных: нейросети способны анализировать большие объёмы данных, позволяя компаниям принимать более обоснованные решения.

2. Прогнозирование: нейросети помогают предсказывать поведение клиентов, продажи, спрос на продукцию и другие важные метрики.

3. Автоматизация процессов: нейросети могут быть использованы для автоматизации рутинных задач, освобождая время сотрудников для более важных дел.

4. Улучшение качества продукции: нейросети также могут использоваться для улучшения качества продуктов и услуг, предоставляя обратную связь и рекомендации по улучшению.

5. Маркетинг: нейросети используются для анализа поведения пользователей в интернете, что позволяет компаниям разрабатывать более эффективные маркетинговые стратегии.

6. Обслуживание клиентов: нейросети могут использоваться для создания чат-ботов, которые будут быстро и эффективно отвечать на вопросы и решать проблемы пользователей.

В каких сферах можно положиться на нейросети?

SMM: подготовка контент-планов, набор идей для постов, создание графики. Главное — задать правильный промт. Основа, которую может дать искусственный интеллект для текстов, — это хорошо, но её необходимо дорабатывать. Благодаря нейросетям можно избежать проблем с авторским правом — сделать похожие картинки, не используя чужие.

Также для создания контента нейросети могут помочь с фотографиями, можно обрабатывать большие объёмы снимков, чистить неоднородный белый фон, дорисовывать свет, добавлять эффекты быстрее, чем в Photoshop.

PR: написание сценариев, докладов, текстов выступлений, идей для активностей.

Подкастинг: помощь в создании джинглов и перебивок, помогает не нарушать авторское право.

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