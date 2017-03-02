Топ-5 атмосферных весенних фильмов

Весной нам хочется перемен и ярких эмоций, чтобы пробудиться от зимней спячки. Тем, кто ещё не выбежал на улицу ловить первые лучи солнца, предлагаем нашу подборку весенних атмосферных фильмов: красочных, тёплых, запоминающихся, пронизанных самыми разными чувствами.

1. «Уличный кот по кличке Боб» (2017 г.).

IMDb 7.40 / «Кинопоиск» 7.550

Нет-нет, этот фильм не только для любителей котиков! Это реальная история о том, как обычный рыжий кот полностью изменил жизнь бездомного наркомана, у которого не было надежды на завтрашний день. Каждому необходимо чувствовать, что он для кого-то важен, ведь у дружбы и любви есть магические свойства! Кстати, в этом фильме кот Боб сыграл самого себя.

2. «Эрнест и Селестина: приключения мышки и медведя» (2012 г.).

IMDb 7.90 / «Кинопоиск» 7.882

В продолжение темы дружбы предлагаем посмотреть мультфильм, который понравится и взрослым, и детям. Эрнест и Селестина живут в разных мирах: для обитателей мышиного царства нет ничего более дикого, чем подружиться с «большим плохим медведем», да и его соседи вряд ли поймут, зачем водиться с мышкой. Мультфильм завораживает необычной графикой, музыкой и динамичностью сюжета.

3. «Крупная рыба» (2003 г.).

IMDb 8.00 / «Кинопоиск» 7.955

Часто в суете повседневных проблем мы забываем о том, что в нашей жизни должно быть место сказке и фантазии. Любитель невероятных историй Эдвард Блум постоянно рассказывает окружающим загадочные истории о своей жизни. Мало кто верит мужчине, и кажется, что мечтатель пришел из параллельной вселенной. У сочинителя есть противоположность – его сын Уильям, который только после смерти отца решил разобраться, что же из его выдумок правда.





4. «Дикие истории» (2014 г.).

IMDb 8.10 / «Кинопоиск» 7.681

«В каждом спит зверь. Не буди его»

«Дикие истории» – это сборник из шести эпизодов, которые понравятся любителям чёрного юмора. Терпение любого человека имеет предел, и обязательно настаёт момент, когда любой, даже самый доброжелательный и спокойный, взрывается и начинает рвать и метать. Этот фильм местами смешной, местами страшный, а иногда даже вызывающий полностью оправдывает своё название.

5. «Капитан Фантастик» (2016 г.).

IMDb 7.90 / «Кинопоиск» 7.882

Мы оставили этот фильм напоследок, потому что он самый неоднозначный. При просмотре можно испытать и грусть, и радость, и одобрение, и протест. С первых же минут вам захочется поспорить с методами главного героя – многодетного отца-одиночки. Он поставил перед собой сложную задачу – вырастить детей вдали от цивилизации. Он сам даёт им образование, занимается физической подготовкой, учит выживанию в дикой среде. В один миг их мир рушится: у детей умирает мать. Они вынуждены сесть в свой автобус и отправиться на встречу с миром, чтобы проститься с близким человеком.

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