Только один водоём под Нижним Тагилом признали безопасным для купания 

В Свердловской области государственная инспекция признала безопасными всего шесть пляжей. Свердловчанам разрешено купаться на городском пляже Верх-Нейвинского пруда в Новоуральске, пляжах санатория «Гранатовая бухта» и базы отдыха «Прометей» в Сысертском городском округе, пляже Билимбаевского пруда и базы отдыха «Кемпинг» в Первоуральском городском округе. Ближайший к Нижнему Тагилу безопасный водоём — Ленёвское водохранилище в Горноуральском городском округе.

При организации отдыха на воде спасатели ГУ МЧС России по Свердловской области просят граждан соблюдать меры предосторожности и отказаться от купания на «диких» пляжах. За прошедшие выходные на водоёмах погибли 2 свердловчанина, а с начала купального сезона на воде погибли 16 человек, в том числе 5 детей. Все трагедии произошли на несанкционированных пляжах.

На всех водоёмах, расположенных в черте Нижнего Тагила, купание запрещено. Это связано в первую очередь с качеством воды и наличием в ней болезнетворных бактерий, которые опасны для здоровья человека. Специалисты-экологи регулярно берут пробы воды для анализа в разных частях города, и уже на протяжении многих лет её качество не дотягивает до безопасных показателей. Однако, тагильчан никакие ограничения не останавливают и в жаркие дни на городских и загородных диких пляжах всегда много отдыхающих.