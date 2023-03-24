Только Екатеринбург. Власти Свердловской области пока не планируют открывать медвытрезвители в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в ближайшей перспективе не планируется открывать медвытрезвители. Об этом АН «Между строк» рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области в ответ на официальный запрос редакции.

«В Свердловской области разработан законопроект “О наделении органов местного самоуправления муниципального образования город Екатеринбург государственными полномочиями Свердловской области по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения”. В настоящее время законопроект дорабатывается. Нижний Тагил не рассматривается в качестве пилотной площадки для создания специализированных организаций», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что восстановление системы городских медвытрезвителей в Свердловской области 30 января анонсировал замгубернатора Павел Креков во время пресс-конференции в пресс-центре ТАСС-Урал. Позже эту информацию подтвердил главный нарколог региона Олег Забродин, который сообщил журналистами РИА «Новый День» о планах запустить в пилотном режиме медвытрезвители в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

«Было решено открыть в пилотном режиме вытрезвители в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Это будет не на базе медучреждений, но при обязательном медицинском сопровождении. Пока решается вопрос о том, как будут выделяться средства, чтобы не было нецелевого расходования бюджетных денег», — отметил Олег Забродин.

Главный нарколог региона уточнил, что такая система должна выполнять воспитательную функцию, как это было в советское время. Помимо крупного штрафа, к человеку, попавшему в вытрезвитель, применялись меры дисциплинарного характера со стороны руководства предприятия, где он был трудоустроен.