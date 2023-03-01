Первые медвытрезвители в Свердловской области появятся в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

В Свердловской области практически с нуля планируют восстановить систему городских медвытрезвителей. Как рассказал РИА «Новый День» главный нарколог региона Олег Забродин, сейчас решается вопрос о финансировании таких учреждений, которые в пилотном режиме заработают в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.

Забродин уточнил, что по этому вопросу уже создана рабочая группа, которую курирует вице-губернатор Павел Креков. Медвытрезвители будут находиться в ведении Минсоцполитики Свердловской области, а финансироваться из областного бюджета. Точная дата открытия первых медвытрезвителей пока неизвестна.

«Это будет не на базе медучреждений, но при обязательном медицинском сопровождении. Пока решается вопрос о том, как будут выделяться средства, чтобы не было нецелевого расходования бюджетных денег», — рассказал РИА «Новый День» Олег Забродин.

Главный нарколог уточнил, что такая система должна выполнять и воспитательную функцию, как это было в советское время. Ведь тогда человек не только находился в вытрезвителе и отправлялся домой, а платил штраф за свой проступок. Помимо этого, руководству предприятия, где работал провинившийся, докладывали об инциденте и начальство предпринимало дополнительные меры.

«Человек не просто там находился, после ещё и сообщали на завод, например, где он работает, а ещё были штрафы — 50 рублей при средней зарплате в 120. Если бы сейчас был штраф 30 тысяч рублей, думаю, это бы имело сильное воздействие», — сказал Забродин.