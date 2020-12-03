Тест по истории Великой Отечественной войны смогут сегодня пройти тагильчане

Сегодня, в День неизвестного солдата, в честь 75-летия Победы в России проходит Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Проверить свои знания может любой желающий, ответив на вопросы онлайн.

В тесте 30 вопросов, на которые даётся 30 минут времени. На каждый вопрос есть только один правильный вариант ответа, отмечают организаторы. Пройти тест можно на

сайте акции до конца сегодняшнего дня.

На данный момент на вопросы теста ответили уже 192 583 россиян. Все участники получат сертификаты об участии в акции.

В Нижнем Тагиле была организована офлайн-площадка в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал». Тагильчане написали исторический тест в 11:00.