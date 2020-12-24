Тест-драйв нового низкопольного трамвая от УВЗ. Какие плюсы и минусы нашли в нём тагильчане и журналист АН «Между строк» 

Неделю назад на дороги Нижнего Тагила вышли новые трамваи от УВЗ. В интернете у тагильчан они вызвали недоверие: в первый же день у трамвая отпали фальшборты, потом несколько раз вагоны сходили с рельсов. Журналист АН «Между строк» Екатерина Кукина решила лично прокатиться на трамвае и узнать его преимущества и недостатки, а также послушать мнение тагильчан.

Прокатиться на новом трамвае оказалось непросто: из трёх купленных вагонов на путях работал лишь один. Но с помощью приложения «Трамвай на карте» поймать новый вагон всё-таки удалось.

Внутри трамвай выглядит стильно и комфортно: большие окна, интерьер в оранжево-серых корпоративных цветах «Уралвагонзавода», двухсторонний телевизор в центре салона, яркие поручни для стоящих пассажиров. Для поднятия настроения горожан сотрудники МУП «Тагильский трамвай» развесили новогодние украшения на окнах и поручнях. Водитель, кстати, тоже сидит в шапочке Деда Мороза.

На первый взгляд трамвай кажется современным и комфортным.

«Я боюсь ездить на маршрутке, всегда езжу на трамваях, но на этом трамвае еду впервые. Этот вагон тёплый, в нём всё красиво сделано», — сказала пенсионерка Людмила Попова.

Также из плюсов: новые трамваи, по сравнению со старыми, шумят чуть меньше. В вагоне 34 сидячих места, в сумме вместе со стоящими пассажирами в трамвае могут проехать одновременно 180 человек, тогда как в привычных тагильских трамваях максимальная вместимость составляет 169 человек. Также в транспорте установлены камеры видеонаблюдения.

Но недостатки у вагона тоже есть. Так, одним из рекламируемых преимуществ трамвая считаются USB-порты для зарядки гаджетов, но найти их самостоятельно сложно, особенно когда вагон заполнен пассажирами.

Пожилые пассажиры высказали свои претензии к конструкторам «Уралтрансмаша» (входит в УВЗ).

«Вот эти возвышенности для сидений слишком высокие для пенсионеров, особенно для тех, у кого ноги болят. Старые трамваи удобнее в этом плане», — говорит пенсионерка Людмила.

Главным минусом новых вагонов пассажиры посчитали слишком узкое центральное пространство между рядами. Особенно данное техническое решение не оценили кондукторы, которым приходится постоянно передвигаться по салону.

«Если честно, мне эти трамваи не очень нравятся. Работаю на нём уже третий раз. Когда людей много, неудобно проходить, слишком узко», — сказала сотрудница «Тагильского трамвая».

На одной из остановок в трамвай одновременно вошли три мамочки с колясками. В этот момент движение в центральной части вагона встало: люди не могли пройти внутрь, начали толкаться, а кондуктор не могла перейти из хвоста вагона в переднюю часть. По словам молодых матерей, заходить в трамвай стало легче за счёт низкого пола, но в самом трамвае находиться с колясками неудобно — слишком тесно.

Итог: современный интерьер и экстерьер, а также электронная «начинка» новых трамваев являются безусловными плюсами, как и их «низкопольность». Главными же недостатками продукта УВЗ тагильчане назвали частый сход с рельсов и неудобный салон.