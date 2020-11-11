Термальный комплекс «Баден-Баден» оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение антиковидных мер

Объекты термального комплекса «Баден-Баден» в Екатеринбурге и Реже оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение антикоронавирусных мер, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

При проверке ведомства оказалось, что в программе производственного контроля предприятия нет разделов «Смывы, дезсредства и питьевая вода», не представлены протоколы лабораторных исследований смывов с объектов окружающей среды, дезинфицирующих средств и воды. Также на объекте не ограничивают контакты между людьми, на дозаторах с дезинфицирующим средством нет названия жидкости и срока годности. Таким образом, установить содержимое ёмкости не представляется возможным.